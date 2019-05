100 millions d'abonnés payants pour Spotify

Si vous possédez un compte payant chez Spotify , vous faites désormais partie du club des 100 millions d'abonnés . Car en publiant ses résultats pour l'année 2018, le service de streaming a annoncé qu'il comptait désormais 217 millions d’utilisateurs actifs mensuels, soit 26% de plus qu’au même trimestre en 2018. Le nombre d'abonnés au service premium représentent près de 92% du chiffre d'affaires du groupe.

Aujourd'hui, son chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 1,51 milliard d'euros, soit 32% de plus que les 1,14 milliard d'euros enregistrés un an auparavant. Les analystes tablaient sur une moyenne de 1,47 milliard d’euros.

Perte nette

Pour affirmer sa différence face à une concurrence de plus en plus affûtée, Spotify mise désormais sur les podcasts. En début d’année, l’entreprise s’offrait les services d’Anchor, une app de création de podcasts, ainsi que Gimlet et Parcast, d’importants studios. Cette stratégie, entamée en fin d’année dernière, commence à porter ses fruits.