60 équivalents temps plein de L'Avenir menacés

Le groupe de médias Les Éditions de l'Avenir est sous haute tension. Un conseil d'administration s'est tenu hier. Un conseil d'entreprise extraordinaire a été réuni ce matin et le couperet est tombé. Le personnel réuni en assemblée générale a appris que 60 équivalents temps plein sont menacés. En priorité à la rédaction, le commercial et les services administratifs. Le groupe compte 280 personnes.

La direction évoque dans un communiqué l'obligation de mettre en oeuvre "un plan de redéploiement pour garantir le futur". Elle évoque aussi un "renforcement de l’ancrage local et dans les grandes villes wallonnes, le développement d’une offre digitale d’information de qualité et la concrétisation des synergies entre les pôles Télécom et Média".