87 millions d'utilisateurs Facebook concernés par le scandale Cambridge Analytica

Facebook a annoncé ce mercredi soir que Cambridge Analytica a accédé aux données de 87 millions de ses utilisateurs, bien plus que les 50 millions estimés précédemment.

Cambridge Analytica a récupéré ces données via un questionnaire psychologique auquel ont répondu 270.000 personnes en 2014. Les données de 87 millions de leurs amis ont ainsi été récoltées, ce qui a permis à la société britannique de se constituer une précieuse base de données avant d'être embauchée par l'équipe de campagne de Donald Trump.

Dès ce 4 avril, Facebook va vérifier toutes les applications demandant l'accès à des données d'utilisateurs comme les photos, les vidéos et les commentaires, a annoncé la firme plus tôt dans la journée. Le groupe a affirmé qu'il n'autoriserait plus les applications à accéder aux données qui concernent entre autres les préférences politiques ou encore la religion.