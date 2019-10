A peine lancée, Faky, la plateforme anti-désinformation de la RTBF, est déjà suspendue

A peine mise en route, les réseaux sociaux se sont en effet déchaînés , des journalistes de plusieurs rédactions (BX1, Le Soir, L’Avenir, Médor, etc) faisant part de leur scepticisme – pour ne pas dire plus – vis-à-vis de ce nouvel outil anti fake news, s’étonnant de voir leurs articles être jugés peu fiables par la plateforme, alors que dans le même temps, certaines fausses informations n’étaient pas détectées. "En aucun cas, nous n’avons voulu avoir un rôle de prescripteur sur ce qui est une bonne ou une mauvaise information", réagit Axelle Pollet, la porte-parole de de la RTBF. "Faky n’est rien d’autre qu’un outil d’aide pour déceler la désinformation."

Cinq niveaux de fiabilité

Faky agrège alors des outils d’analyse différents fournis par cinq partenaires: le Decodex et Les Décodeurs, deux outils mis en place par Le Monde, le Détecteur de désinformation, un outil qui repose sur l’intelligence artificielle issu d’une collaboration entre la société Sopra Steria et la RTBF, Textgain, une spin-off de l'Université d'Anvers qui évalue le degré de subjectivité d'un texte, et Neutral News, une plateforme lancée par trois étudiants ingénieurs pour déceler les informations manipulées. Faky mélange le tout et attribue une cote de fiabilité sur cinq niveaux: fiable, relativement fiable, neutre, peu fiable, pas fiable.