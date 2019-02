A six mois de son lancement, la radio numérique ne convainc pas encore

A la veille de la journée mondiale de la radio, maRadio.be , la plateforme qui réunit opérateurs de radio publics et privés, a fait un premier bilan du test lancé mi-novembre dernier dans la perspective du déploiement du DAB+ (la radio numérique hertzienne). Un test auquel participent tous les cadors du secteur (RTBF, le groupe RTL, le groupe NRJ-Nostalgie, les réseaux provinciaux).

Ce bilan est positif selon Francis Goffin, administrateur délégué de maRadio.be : "Nous avons 17 sites d’émission pour ce test et nous avons déjà atteint une couverture de 95% de la population , se réjouit-il; en septembre nous en aurons 24, ce qui nous permettra de toucher 97% des gens, l’objectif est de couvrir la quasi-totalité de la population de la Fédération Wallonie Bruxelles en 2020 grâce à une dizaine de sites supplémentaires."

Autre motif de satisfaction selon Francis Goffin: une étude menée par Ipsos auprès de 1.500 personnes pour maRadio.be montre que, bien qu’encore très balbutiant, le DAB est connu spontanément par 20% des sondés et par 43% une fois qu’on leur décrit de quoi il s’agissait. Selon les sondés, les principaux avantages du DAB+ sont la meilleure qualité de son, la meilleure accessibilité des chaînes, l’ajout d’informations complémentaires sur les écrans de ces récepteurs et seulement après la plus grande offre de chaînes qu’il permet, un avantage pourtant mis régulièrement en avant par les opérateurs.