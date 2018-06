"A tchao, bonsoir!" Les Guignols, c'est fini

"On s'en doutait, il y avait des bruits, des démissions", a indiqué Yves Lecoq, l'un des imitateurs historiques de l'émission. "J'ai des rendez-vous la semaine prochaine pour des enregistrements des Guignols. J'attends que l'on me dise ce qui va se passer."

→ présentateurs devenus anonymes n'ont pas plu. Ils ont ainsi été remplacés par Anne-Claire Coudray et Julian Bugier, → humour dépassé , digne des années 90 → nouvelles marionnettes peu inspirantes → nouvelles marionnettes peu ressemblantes → sketches jugés limites et controversés

Ceci dit, la fin de l'émission était déjà dans les astres depuis trois ans. Lors de sa reprise en mains de Canal+, Vincent Bolloré semblait décidé à arrêter le programme créé en 1988. Il avait d'ailleurs annoncé sa fin en 2015 affirmant "n'apprécier que très moyennement le programme". L'annonce avait fait un tollé et face à la pression de l'opinion publique, le patron de Vivendi avait fait marche arrière mais:

→ un nouvel horaire avait été établi à 20h50,

→ le programme était désormais crypté,

→ les équipes avaient été décimées petit à petit, en particulier dans le rang des producteurs et des imitateurs: Lionel Dutemple, Julien Hervé, Philippe Mechelen, Benjamin Morgaine. Yves Le Rolland, producteur historique, en 2016. Et il y a quelques jours, c'était au tour de Daniel Herzog et Thierry Garcia, voix historiques des Guignols, de claquer la porte.