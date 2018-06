Accouchement difficile pour le décret audiovisuel

Le nouveau décret sur les services médias audiovisuels (SMA) du ministre francophone des Médias Jean-Claude Marcourt (PS) a enfin été adopté par le le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ce mercredi en séance plénière par 44 voix pour, 35 contre et une abstention. Ce texte permet notamment d e lancer la procédure du nouveau plan de fréquences pour les radios analogiques (en FM) et l’arrivée de la radio numérique (en DAB+).

Les appels d’offres devraient être lancés en septembre. Les opérateurs auront deux mois pour rentrer leur dossier de candidature et le CSA quatre mois pour les analyser et attribuer les fréquences. Le plan devrait entrer en vigueur en mars 2019 soit avec quinze mois de retard. L’architecture du plan FM ne devrait pas changer alors que celle du DAB+ permettra quant à elle la présence de davantage de radios ce qui offrira une alternative à une bande FM saturée.

Il n’en va pas de même sur la bande FM alors qu’un des objectifs du texte est d’assurer la diversité du paysage radio . Cette question de la diversité a envenimé les débats. D’abord au sein de la majorité. Le PS a défendu la thèse du pluralisme de services (plusieurs radios) même s’ils émanent d’un même groupe. Le cdH était réticent alors que dans son avis le CSA plaidait pour une solution mixte mêlant les deux notions. Après un avis globalement positif du Conseil d’Etat, le texte indique que "par offre pluraliste, il faut entendre une offre médiatique à travers une pluralité de médias et/ou de services reflétant la diversité la plus large possible de courants d’expression socioculturels, d’opinions et d’idées."

Lors des débats, l’opposition (MR, Ecolo, Defi) a réitéré les griefs évoqués en commission , jugeant le texte peu clair et susceptible de prêter à confusion avec cette notion de "et/ou" et l’absence de définition précise du mot "média".

Le nouveau décret impose également une présence plus importante d'artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur les ondes. Le quota de diffusion de ces artistes passe ainsi de 4,5 à 6% du temps d'antenne. De plus, trois quarts de ces diffusions d'artistes locaux devront intervenir entre 6 et 22 heures, et éviter qu'ils ne soient systématiquement diffusés la nuit.