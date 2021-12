Adam Mosseri, ce (trop) proche de Zuckerberg à la tête d'Instagram...

Ce mercredi , c'était cette fois au tour du directeur d'Instragram, Adam Mosseri , d'être entendu au sein des mêmes murs. En cause? Les révélations de la lanceuse d'alerte et ex-employée de Facebook Frances Haugen , selon lesquelles le groupe aurait privilégié la recherche du profit au détriment du bien-être des utilisateurs. Selon Frances Haugen également, les dirigeants avaient conscience de certains risques pour les mineurs, notamment pour la santé mentale de certaines jeunes filles confrontées, image après image, au mythe du corps féminin idéal.

Mais outre le bien-fondé des accusations, il convient aussi de noter qu'Adam Mosseri est aussi attaqué pour ce qu'il représente. Et pour cause, il est le premier homme du camp Zuckerberg à avoir pris les commandes d'Instagram. Et ce, depuis le départ de Kevin Systrom, le fondateur de l’application d’échange de photos et de vidéos.