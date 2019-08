Amazon Prime entre dans les foyers français

L’accord est le premier du genre entre un opérateur français et le groupe américain, qui a développé ces dernières années une offre de streaming afin de concurrencer Netflix ou Hulu . " Les clients SFR seront bientôt en mesure de rechercher et de regarder en continu la programmation d’Amazon Prime Video depuis leur box SFR ", s’est félicité le directeur général d’Altice Europe, Alain Weill.

Amazon a lancé son service Prime Video hors des Etats-Unis en 2016, une offre qui doit permettre de fidéliser ses clients Prime, généralement plus dépensiers dans ses boutiques en ligne. Amazon tente d’habituer ses clients européens à utiliser son offre de contenu, ces derniers étant rarement au courant de l’offre vidéo du géant américain. Le groupe américain a développé plusieurs programmes originaux, sur le même modèle que Netflix, parmi lesquelles les séries The Man in the High Castle, Good Omens ou encore American Gods.