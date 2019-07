Amazon s'invite à Roland-Garros

La Fédération française de tennis (FFT) a cédé les droits audiovisuels de Roland-Garros en France, pour 2021, 2022 et 2023, à France Télévisions , détenteur historique des droits, et à Amazon Prime , la plateforme de vidéo à la demande du géant de l'e-commerce.

Deux lots étaient en jeu. Le Lot 1, qui comprend tous les matchs du tournoi, a été attribué à France Télévisions, à l'exception de ceux disputés sur le court Simonne-Mathieu (un nouveau court de 5.000 places inauguré cette année) et en sessions de soirée sur le court Philippe-Chatrier. Il s'agit du court principal qui sera dès l'année prochaine muni d'un toit rétractable permettant de jouer en soirée... et d'augmenter les revenus du tournoi. Ces matchs qui constituaient le Lot 2 seront retransmis en exclusivité par Amazon.

France 2 et Amazon co-diffuseront les demi-finales et les finales. Le nouveau contrat ne porte que sur le marché français. Eurosport continuera de diffuser le tournoi un peu partout en Europe. Pour la FFT, c'est une bonne affaire puisque, grâce à ce partage, le montant des droits de diffusion augmenteront en moyenne annuelle, pour la période 2021-2023, de plus de 25% par rapport à la moyenne des trois dernières années.