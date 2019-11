Anne-Sophie Bailly rédactrice en chef du Vif-L'Express

Anne-Sophie Bailly quitte L'Echo et succède à Thierry Fiorilli à la rédaction en chef du news-magazine du groupe Roularta.

Entrée comme journaliste à L’Echo il y a 22 ans, après une licence en sciences commerciales et financières (Ichec), Anne-Sophie Bailly (47 ans) a fait l’essentiel de son parcours au service Entreprises , qu’elle a ensuite dirigé.

Tant la direction de Mediafin que la rédaction de L’Echo regrettent le départ d’Anne-Sophie Bailly et saluent son très grand professionnalisme, son sens de l’information et son entrain.

Engagée très tôt sur la voie du digital, elle a pris en charge avec brio la fonction de newsmanager pour le site lecho.be avant d’être promue en 2016 à la rédaction en chef adjointe, avec la mission spécifique de coordonner l’actualité quotidienne et la complémentarité entre le site et l’édition papier de L’Echo.

Tant la direction de Mediafin que la rédaction de L’Echo dans son ensemble, par la voix de la Société des journalistes, regrettent le départ d’Anne-Sophie Bailly et saluent son très grand professionnalisme, son sens de l’information et son entrain, mais aussi une collègue attentive et une personnalité très attachante, centrale pour la rédaction.