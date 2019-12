Apaisement en vue entre rédaction et direction de la RTBF

Début octobre, la rédaction de la RTBF (plus de 300 journalistes) adressait une lettre au vitriol à l'administrateur général Jean-Paul Philippot et au directeur de l'information Jean-Pierre Jacqmin pour fustiger l'échec du plan de transformation de la rédaction, un an après sa mise en oeuvre.

Celui-ci avait pour objectif d’instaurer un mode de fonctionnement plus transversal (entre les différents médias) et plus flexible. Dénonçant la désorganisation de la rédaction entraînée par ce plan, la surcharge de travail et les nombreuses mises en congé maladie, la SDJ (société des journalistes) avaient déposé une motion de défiance envers la direction et adressé une sorte ultimatum à la direction : si aucune amélioration n’intervenait pour le 11 décembre ils déclencheraient des actions. ll fut même question d’un préavis de grève qu'auraient déposé les syndicats, seuls ces derniers ayant cette faculté.