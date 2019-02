Apple veut lancer le "Netflix de la presse"

Cette nouvelle plateforme proposera des contenus de presse , en collaborant avec les plus grands médias américains . Pour réaliser ce kiosque numérique, Apple s’appuiera sur son app Apple News mais qui subira une sérieuse métamorphose. Lancée en 2015, elle est disponible dans seulement quelques pays anglophones et propose la consultation d’articles gratuits. Ailleurs, Apple News est présent sous forme de Widget, reprenant quatre liens d’articles gratuits.

Concrètement, l’idée du vendeur d’Iphone serait de mettre en place un abonnement mensuel de 10 dollars , donnant accès à tous les articles d’un maximum de grands médias. L’entreprise ne part toutefois pas d’une feuille blanche. En mars dernier, Apple a racheté Texture , une plateforme fournissant déjà ce service. Dans son catalogue se trouve le Time, Forbes ou encore Sport Illustrated. Une base à laquelle les patrons d’Apple aimeraient ajouter des noms comme le Wall Street Journal, le New York Times et le Washington Post, notamment. Des discussions seraient d’ailleurs en cours assure le Wall Street Journal. L’affaire est toutefois encore loin d’être pliée. La tarification imaginée par Apple n’emballe pas vraiment les éditeurs. Sur les 10 dollars mensuels, Apple aimerait en conserver la moitié. Beaucoup trop pour le trio.

La Belgique peu enthousiaste

En Belgique actuellement, la principale offre comparable est fournie par Belga . Lancé il y a une quinzaine d’années, son service Gopress permet un accès à tous les médias belges, quelques journaux étrangers et à un moteur de recherche pour retrouver des articles précédemment publiés. Une offre néanmoins uniquement dédiée au marché BtoB. Pour Olivier Delbrouck , son COO, une offre comme celle d’Apple ne serait pas réaliste en Belgique. " Il est évident que l’information de qualité a un coût et doit donc être payante. Avec un marché francophone de 4 millions de Belges, appliquer un tel tarif n’est pas réaliste. Cela correspondrait à un abonnement mensuel à moins d’un euro par mois par éditeur. Ce n’est pas tenable pour un marché si étroi t" , explique le COO.

Sans entrer dans les détails, le responsable explique que les tarifs actuellement demandés sur sa plateforme sont bien supérieurs à ceux d’Apple " avec une part qui va aux éditeurs bien plus conséquente " , glisse-t-il. Les éditeurs ne seraient d’ailleurs pas vraiment intéressés. " Nous pourrions y penser si on voyait de l’intérêt sur le marché mais nous n’avons pour le moment pas de demande de leur part " , explique le responsable de Gopress. Les différentes expériences comparables chez nos pays voisins ne l’encouragent d’ailleurs pas vraiment à se lancer. " Il y a plusieurs exemples d’échecs qui montrent que le modèle des kiosques en ligne n’a toujours pas montré sa rentabilité " , assure encore le patron.

Avec de telles conditions, l’initiative d’Apple n’enthousiasme pas plus Daniel Van Wylick, le président de Lapresse.be. "Toutefois, la transition vers le numérique est indispensable pour la presse et est même une question de survie. Il ne faut donc pas être fermé à toutes les initiatives", précise-t-il. "Mais dans un premier temps, les éditeurs ont d’abord intérêt à peaufiner leur offre personnelle quitte à éventuellement passer par la suite via un tiers comme la plateforme que souhaite mettre en place Apple", explique le président. Cette nouvelle version d’Apple News devrait voir le jour dans les mois à venir.