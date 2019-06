Après Netflix, les Obama signent avec Spotify

La maison de production de Barack et Michelle Obama, Higher Ground, a conclu un accord avec Spotify qui prévoit la production de podcasts pour la plateforme de musique en ligne alors que celle-ci cherche à se diversifier.

Après Netflix, place à Spotify. Le service de musique en ligne annonce la signature d'un contrat sur plusieurs années avec Barack et Michelle Obama. Dans le cadre de ce partenariat, l'ancien président des États-Unis et sa femme vont "développer, produire et prêter leurs voix" pour sélectionner des podcasts qui seront diffusés dans le monde entier, expliquent Spotify et Higher Ground, la société de production des Obama.

217 millions d'utilisateurs Spotify Les 217 millions d'utilisateurs actifs que compte Spotify chaque mois auront accès aux podcast des Obama.

Ils ne précisent toutefois pas quels sujets seront abordés par l'ex-couple présidentiel, ni quand ceux-ci seront disponibles pour les auditeurs. Ils avancent tout au plus qu'il sera question de contenus exclusifs d'audio digital. Ces contenus seront aussi disponibles aux 217 millions d'utilisateurs actifs que compte Spotify chaque mois.

Higher Ground a déjà passé un accord pluriannuel avec Netflix qui prévoit la production de films, de documentaires et de séries.

Les podcasts ont la cote

Les podcasts connaissent depuis cinq ans un essor croissant dans nombre de pays occidentaux. Cette tendance est très marquée aux États-Unis avec des émissions comme "The Daily", podcast quotidien du "New York Times". Ils auscultent l'actualité américaine et internationale. Il y a aussi "Pod Save America", émission animée et produite par les scénaristes et producteurs Jon Favreau et John Lovett proches du Parti démocrate.

Au cours des trois dernières années, le nombre d'auditeurs américains écoutant des podcasts a augmenté de 35%, selon une enquête de la société de données statista.com en 2018.