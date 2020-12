Après TF1 et C8, TMC attaque à son tour le marché publicitaire belge

Filiale de TF1, TMC est la première chaîne de la TNT en France. Elle débarque chez nous dans un marché plombé par la crise.

Après TF1 en 2017 et C8 (groupe Canal+) en début d’année, une nouvelle chaîne française s’attaque au marché publicitaire belge francophone: TMC, une chaîne de la galaxie TF1. Un joueur de plus dans un marché encombré et victime de la crise, les investissements de la pub en télévision devant chuter de 20% cette année, selon le bureau d’études Warc.

1,6% de part d'audience La part d'audience que réalisé TMC en Belgique francophone sur les "cibles commerciales".

TMC est la première chaîne de la télévision numérique terrestre (TNT) en France. Elle est surtout connue pour ses deux animateurs stars : Yann Barthès (Quotidien) et Alain Chabat (Burger Quizz) mais elle propose aussi films, séries, info et magazines. Ce qui lui permet de séduire un public assez jeune et plutôt aisé. Désormais disponible sur Proximus, VOO, Telenet et Orange, elle dispose d’une couverture complète et réalise environ 1,6% de part d’audience chez nous.

Une audience que sa maison mère a décidé de commercialiser dès le 1er janvier prochain en Belgique. "Après TF1 et C8, cette arrivée n’est pas vraiment surprenante", analyse Vincent Pelerin, market intelligence group head au sein de l’agence média Space. "Car en période de crise, tout euro est bon à prendre." Y compris pour un mastodonte comme TF1 alors que le marché français de la pub télé devrait baisser de 18% en 2020, selon Warc.

Complémentarité

"Tous les soirs, un téléspectateur sur deux en moyenne va regarder une chaîne que nous proposons au marché." Denis Masquelier Patron de IP Belgium

C’est à IP Belgium, la régie de RTL, que le géant français a confié la vente des espaces pubs de TMC, un an et demi après en avoir fait de même pour TF1. "IP Belgium s’adressera plus que jamais à toutes les cibles", se félicite son patron, Denis Masquelier. "Tous les soirs, un téléspectateur sur deux en moyenne va regarder une chaîne que nous proposons au marché."

Pour IP, c’est aussi une manière de "contrôler" une chaîne concurrente sur le marché de la pub. On se souvient qu’en 2017, Jean-Paul Philippot, patron de la RTBF, s’était vainement battu pour que sa régie, RMB, commercialise TF1 en Belgique.

Il en va de même - mais dans une moindre mesure - avec TMC. "La stratégie a du bon car IP a vu sa part de marché publicitaire en télé passer de 60 à 63% cette année", ajoute Vincent Pelerin, selon lequel TMC pourrait prendre 2% de parts de marché publicitaire, comme C8.

TMC, tout comme TF1 ou C8, devra contribuer à la production audiovisuelle locale proportionnellement aux recettes publicitaires dégagées sur notre marché.