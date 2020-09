Assouplissement des règles sanitaires pour les événements professionnels

S'il n'y aura plus de limite sur le nmbre de participants, des protocoles de sécurité devront néanmoins être respectés.

Bonne nouvelle pour le secteur événementiel. Le nombre de personnes assistant à des événements organisés dans un cadre professionnel (foires, salons, congrès, séminaires…) ne sera plus restreint. Attention toutefois: tout dépendra de la capacité du lieu, comme c’est le cas au restaurant ou au cinéma. Des protocoles de sécurité devront être respectés comme le port du masque, gel hydroalcoolique à disposition et respect des gestes barrière et de la distanciation sociale.

Est-ce un réel changement? Sans doute pour les événements de type plus "corporate", comme un événement d’entreprise, une conférence, un séminaire, etc. En revanche, via sa fédération, Febelux, le secteur des foires et salons avait négocié fin juillet un accord avec le gouvernement au terme duquel, dès le 1er septembre, il pouvait à nouveau organiser des manifestations pour autant qu’elles respectent les mêmes règles que celles en vigueur dans les commerces.

Le salon, un centre commercial