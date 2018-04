Aucun effet 'Cambridge Analytica' dans les comptes de Facebook

On s'attendait au pire avec Facebook depuis le scandale de la fuite de données personnelles via Cambridge Analytica et la vague de critiques que le réseau social le plus utilisé au monde a dû affronter. Mais à lire les chiffres publiés ce mercredi après-Bourse par le groupe de Mark Zuckerberg, il n'y a guère eu de désertion dans ses rangs. Le nombre d'utilisateurs mensuels actifs, élément très observé pour les entreprises du genre, a encore grossi: +13% sur les trois premiers mois de l'année à 2,2 milliards d'utilisateurs. Ce chiffre était de 2,13 milliards à fin 2017.