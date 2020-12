Audiopresse cède ses parts dans RTL Belgium au groupe RTL

Changement dans le capital de RTL Belgium . "Après 30 années de collaboration fructueuse avec nos coactionnaires, nous avons convenu d'acquérir pleinement RTL Belgique," indique Elmar Heggen, COO et Deputy CEO de RTL Group dans un communiqué.

Audiopresse quitte RTL Belgium

RTL Group possédait déjà 66% de RTL Belgium. Les 34% demeuraient depuis 1985 dans les mains d'actionnaires belges: Audiopresse SA . Ce groupe éditorial est une société commune aux groupes médias Rossel, IPM et Mediahuis.

"Nous continuerons d'investir dans RTL Belgium et d'accélérer sa transformation, notamment via des services de streaming, des technologies publicitaires et des datas", poursuit le dirigeant.