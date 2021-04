Audiovalley a limité la casse en 2020 et est confiant pour l'avenir

Un avenir qui s'annonce meilleur

En sus, le plus dur semble désormais passé. Le premier trimestre de 2021 commence même sur les chapeaux de roue puisque le chiffre d’affaires est en progression de 13,2% par rapport au premier trimestre 2020. Et ce, alors que l’activité souffre toujours des effets de la pandémie et des mesures restrictives prises dans les différents pays, surtout en Europe (commerces non essentiels fermés, confinement complet ou partiel…).