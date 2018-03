Avec Play, RTL doit rattraper son retard sur RTBF Auvio

RTL Belgium a lancé lundi RTL Play , son application de vidéo en ligne. Accessible sur les différents supports digitaux (PC, tablette, smartphone, l’objectif étant à terme d’être également disponible sur les box des télédistributeurs), elle donne accès en non linéaire à l’ensemble des productions propres de la chaîne privée ainsi qu’à des séries, des téléfilms et à certains films, mais pas les gros blockbusters hollywoodiens dont les droits ne sont pas accessibles. Le tout pendant une période de 7 à 30 jours après leur diffusion.

Un millier d’heures

Près de deux ans après la RTBF et sa plateforme Auvio, RTL se lance donc enfin dans la vidéo en ligne. La chaîne privée accuse de fait un certain retard en la matière. Et Auvio a clairement pris une longueur d’avance. L’an dernier, celle-ci attirait 100.000 visiteurs uniques par jour selon la RTBF, plus de 7,2 millions de vidéos ayant été visionnées en moyenne chaque mois.