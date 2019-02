Avec toujours moins d'utilisateurs, l'oiseau bleu chute

Malgré des résultats supérieurs aux attentes, le titre Twitter chute de 8% dans les échanges avant-Bourse. En cause? La révision à la baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre et un déclin de son nombre d'utilisateurs.

Twitter a affiché jeudi des résultats meilleurs que prévu par Wall Street sur les trois derniers mois de 2018, avec un bénéfice net en hausse de 28% et un chiffre d'affaires en progression de 4%. Cette hausse a été favorisée par la croissance des activités de vidéos publicitaires.

Les recettes publicitaires totales ont en effet augmenté de 23% à 791 millions de dollars. Plus de la moitié de ces revenus provenait des annonces vidéo placées par des entreprises.

Le réseau de microblogging a engrangé un bénéfice net de 255 millions de dollars - contre 91 millions sur la même période en 2017 - et le chiffre d'affaires a grimpé à 909 millions de dollars, là où les analystes attendaient 869,5 millions.

Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens exposés aux publicités sur le réseau social a atteint 126 millions au quatrième trimestre, contre 115 millions un an auparavant et 124 millions le trimestre précédent.

Le titre perdait plus de 8% à deux heures de l'ouverture de la séance officielle. La raison? Twitter prévoit un chiffre d'affaires inférieur aux estimations de Wall Street au premier trimestre. Il a également annoncé une baisse de son nombre d'utilisateurs au 4e trimestre. Le réseau social a vu son nombre d'utilisateurs actifs mensuels décliner, en partie suite à la suppression de millions de comptes soupçonnés d'incitation à la haine ou d'ingérence politique.

Fini de donner le nombre d'utilisateurs

Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels était 321 millions au quatrième trimestre, ce qui est conforme aux prévisions des analystes, mais en baisse par rapport aux 330 millions un an plus tôt et aux 326 millions du troisième trimestre. Twitter a indiqué qu'après le trimestre en cours, il cesserait de divulguer le nombre utilisateurs actifs mensuels, une statistique qui est devenue la norme parmi sociétés de type réseau social cotées lors de la publication de leurs résultats.