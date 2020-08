Baisse du chiffre d'affaires pour Roularta, atténuée par des abonnements en hausse

Le chiffre d’affaires du groupe média Roularta (Le Vif/L’Express, Trends, Knack, Sport/Foot Magazine…) a atteint au premier semestre de cette année 120,6 millions d'euros, contre 147,9 millions d'euros l’an dernier. Cette baisse de 18,5 % s’explique surtout par celle des revenus publicitaires et des travaux d’impression pour tiers, ainsi que par l’arrêt des événements et des voyages pour les lecteurs du groupe, en raison de la pandémie.

En revanche, les revenus des abonnements ont nettement progressé (+2,9 millions d'euros) par rapport à la même période de l’an dernier. Une hausse qui s’explique, selon le groupe, par la mise en œuvre de la stratégie d’abonnements de ses ‘Women Brands’, par le déploiement du 'New Deal' pour les News & Business Brands comme Trends-Tendances, par la demande, émanant de la population belge, de magazines de qualité pendant le confinement et par la consolidation intégrale de Senior Publications SA (Plus Magazine) depuis mars 2020. Une tendance qui sera poursuivie au second semestre assure Roularta dans un communiqué.