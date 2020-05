Baisse du nombre de plaintes au CSA

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a publié son rapport annuel 2019. Le régulateur de l’audiovisuel s’y félicite de la diminution du nombre de plaintes qui lui sont adressées. L’an dernier, il a reçu 285 plaintes et ouvert 189 dossiers. Un an plus tôt, il avait reçu 360 plaintes et ouvert 235 dossiers. Cette évolution doit cependant être nuancée puisque le phénomène de "plaintes multiples", portant sur le même sujet et constituant un seul dossier, a diminué.