Banijay rachète Endemol Shine pour créer un géant mondial de la production télé

Ils n'ont pas précisé le montant de la transaction, mais, ces derniers jours, plusieurs titres de presse avaient fait part de la future opération en évoquant une valorisation proche de deux milliards d'euros pour Endemol Shine. Benijay précise que la transaction sera financée par une augmentation de capital du groupe et par de la dette. La dette financière existante des deux entités sera refinancée avec les organismes concernés que sont la Deutsche Bank, Natixis et la Société Générale.

100.000 heures de programmes

De son côté, Endemol Shine est déjà l'un des plus gros groupes mondiaux du secteur, avec le britannique ITV. Elle a dans son catalogue de divertissements les émissions "The Voice", "Masterchef", ou encore la série à succès "Black Mirror". Endemol, copropriété du groupe Walt Disney et du fonds d'investissement privé Apollo Global Management, a été mis en vente en juillet 2018 à un prix compris entre 2,3 et 3 milliards d'euros, suscitant l'intérêt de plusieurs acquéreurs potentiels.