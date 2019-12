Baptiste Erkes nouveau président du CA de la RTBF

Fumée blanche à la RTBF. Au terme de longues tractations entre président de partis (MR et Ecolo), la présidence du conseil d’administration de la RTBF est revenu, selon nos informations, à l'Ecolo Baptiste Erkes. Chez Ecolo, on n'infime, ni ne confirme. On renvoie au CA de ce vendredi, le premier issu des dernières élections, au cours duquel, outre la présidence, figurent également à l’ordre du jour le budget 2020, le plan financier de l'entreprise publique, la grille des programmes et l'attribution de différents marchés.