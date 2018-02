Bel RTL chute au profit de VivaCité et Nostalgie

Bel RTL perd plus de 11% d’auditeurs (pour un total de 522.900) et perd 1,4 point de part de marché à 13,4%.

Même constat sur l’ensemble de l’année. Bel RTL perd plus de 11% d’auditeurs (pour un total de 522.900) et perd 1,4 point de part de marché à 13,4%. Elle s’affiche à la 4e place (3e en nombre d’auditeurs). Visiblement, la grande réforme de la rentrée 2016, qui visait à faire de la station une véritable talk radio, n’a pas porté ses fruits. De son côté, bien qu’en recul en termes de part de marché, Contact limite un peu la casse en augmentant légèrement son nombre d’auditeurs.

- La RTBF affiche un score historique. Le recul de la "station d’en face" profite à la RTBF avec une part de marché portée à 37,1% en 2017, soit un bond de plus de 10 points depuis 2006. C’est surtout VivaCité, principale concurrente de Bel RTL, qui cartonne, puisqu’elle a récupéré le leadership à l’issue de cette 3e vague avec un gain d’auditeurs (573.600 au total) de près de 12% et une part de marché qui a atteint 16%, ce qui permet à la radio "populaire" du boulevard Reyers de terminer l’année en tête. "Ces résultats permettent à la RTBF de réaliser dans cette 3e vague et dans la moyenne de 2017 pas moins de 12 records historiques répartis sur les différents critères d’audience et sur ses différentes chaînes", claironne son patron, Francis Goffin, qui achève son mandat à la tête des radios ertébéennes.