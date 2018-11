Belfius et Besix détiendront 80% de la chaîne d'infos LN24

Le bancassureur et le groupe de construction ont mis chacun 1,8 million d’euros sur la table pour soutenir ce projet médiatique de deux anciens journalistes de L’Echo.

Il y a un eu plus de deux semaines, Joan Condijts et Martin Buxant, respectivement rédacteur en chef et journaliste politique de L’Echo ont créé la surprise en annonçant leur départ du journal pour se lancer dans un nouveau projet médiatique.

1,8 million d'euros Belfius Insurance et Besix ont injecté chacun 1,8 million d'euros dans LN24, ce qui leur permet de détenir 80% du capital

Avec le producteur Boris Portnoy (ex Keynews), ils vont lancer LN24, nouvelle chaîne d’informations en continu déclinée en télévision et sur l’Internet. Pour développer leur projet, ils ont levé 4,5 millions d’euros avec le soutien de partenaires publics et privés: Belfius Insurance, branche assurance de la banque Belfius, le groupe de construction Besix, de 1954, société de Giles Daoust (CEO de la société d'intérim éponyme) et d'Ice-Patrimonial, un véhicule d'investissement de Jean-Pierre Lutgen fondateur d'Ice-Watch.

Répartition du capital

On connaît à présent la répartition du capital. Selon nos informations, Belfius et Besix ont mis chacun 1,8 million d'euros d’euros sur la table. Ensemble ils possèdent donc 80% du capital. Ice-Patrimonial et 1954 ont injecté chacun 300.000 euros; ils détiennent donc chacun 6,6% de la société. Le solde se répartit entre les trois fondateurs à raison de 100.000 euros chacun. Ensemble, ils possèdent donc 6,6% du capital.

A noter aussi parmi le conseil d’administration, la présence de Marc Raisière, CEO de Belfius, de Emmanuel Michiels, chief risk officer de Belfius Insurance, Giles Daoust ou encore Jean-Michel Ludovicy CFO d’Ice Watch.