Bernard Arnault au secours d'Arnaud Lagardère

Le groupe Arnault entre au capital du groupe Lagardère en pleine tempête. Bernard Arnault évoque "l'amitié entre les deux familles et le respect pour le groupe construit".

Depuis plusieurs mois, le groupe Lagardère et son patron Arnaud Lagardère naviguent en pleine tempête. Valorisation en chute libre, endettement important, des rémunérations extravagantes, des actionnaires qui mettent la pression face à un groupe qui ne cesse de rétrécir. Aujourd'hui, le cheval blanc s'appelle le groupe Arnault .

Selon "Les Échos", l'opération n'atteindrait pas les 100 millions d'euros et se serait faite sous l'oeil avisé de Vincent Bolloré, figure incontournable de Vivendi , qui détient environ 13,4 % de Lagardère.

Un geste amical

"J'ai reçu favorablement la proposition d'Arnaud Lagardère de nous associer à lui. Mon amitié avec (son père) Jean-Luc Lagardère a lié nos familles et j'ai le plus grand respect pour le groupe qu'il a construit", a commenté Bernard Arnault.

Concrètement, LC&M contrôlera la société Arjil ainsi que l'actuelle participation de 7,26% d'Arnaud Lagardère dans le groupe d'édition, de distribution et de médias. Le statut atypique du groupe en commandite par actions (SCA), permet à Arnaud Lagardère (associé-commandité) de conserver le contrôle du groupe qui porte son nom avec seulement quelque 7% des parts.

"Ce rapprochement va permettre de renforcer la structure et les capacités financières de LC&M. Les groupes familiaux de Bernard Arnault et Arnaud Lagardère agiront de concert vis-à-vis de Lagardère SCA."

Le rêve de Vivendi

Arnaud Lagardère a récemment remporté, lors d'une assemblée générale du groupe, le bras de fer contre Amber Capital, qui souhaitait renouveler la quasi-totalité du conseil de surveillance du groupe puis écarter son gérant. Il avait même réussi à imposer Guillaume Pepy (ex de la SNCF) et Nicolas Sarkozy.

"L'exceptionnelle réussite de Groupe Arnault, ses succès dans le domaine de la distribution, son investissement en matière de création et de culture sont le gage d'une collaboration durable et féconde."

Pour déjouer ce projet, il avait dû s'entourer de poids lourds de la bourse: le financier Marc Ladreit (dont la holding Fimalac est restée sous la barre des 5% du capital de Lagardère SCA) et Vincent Bolloré, l'homme fort de Vivendi (maison d'édition Hachette, de boutiques d'aéroport et de la radio Europe 1) qui a acquis plus de 10% de Lagardère. Néanmoins, l'arrivée de Vivendi au capital de Lagardère n'était pas anodine.