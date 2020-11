Bertelsmann rachète l'éditeur Simon & Schuster pour plus de deux milliards de dollars

Le géant allemand des médias et de l'édition Bertelsmann a déclaré mercredi qu'il allait acquérir l'éditeur Simon & Schuster de ViacomCBS pour 2,175 milliards de dollars.

Le groupe médiatique allemand Bertelsmann s'apprête à racheter à ViacomVBS sa maison d'édition Simon & Schuster pour 2,175 milliards de dollars, au travers de son groupe d'édition Penguin Random House. Il renforce ainsi sa présence aux États-Unis, son deuxième marché.

Bertelsmann a surpassé Rupert Murdoch's News Corp pour l'acquisition de l'éditeur d'Hillary Clinton, Stephen King et Bob Woodward, entre autres. Viacom l'avait mis en vente plus tôt cette année pour se recentrer sur ses activités en ligne et publicitaires. Simon & Schuster emploie environ 1.500 personnes dans le monde et a généré un chiffre d'affaires de 814 millions de dollars en 2019.

La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et devrait être conclue dans le courant de l'année 2021. Bertelsmann paiera le prix d'achat en espèces à partir des liquidités existantes, a-t-il indiqué dans un communiqué. Simon & Schuster continuera à être géré comme une unité d'édition distincte sous l'égide de Penguin Random House. Le CEO Jonathan Karp et le directeur financier Dennis Eulau continueront à diriger la maison d'édition.

Stratégie d'expansion mondiale

"Après l'acquisition intégrale de Penguin Random House en avril de cette année, cet achat marque une nouvelle étape stratégique dans le renforcement de nos activités de contenu mondial", indique le CEO de Bertelsmann Thomas Rabe. "L'industrie du livre fait partie de l'identité de Bertelsmann depuis la fondation de C. Bertelsmann Verlag il y a plus de 185 ans et n'a rien perdu de son attrait à ce jour. Bertelsmann continue d'être l'une des principales entreprises créatives au monde, avec des investissements annuels dans le contenu d'environ 6 milliards de dollars."