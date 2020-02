Bloomberg prêt à lâcher son empire pour la présidence. Quel empire?

"Nous voulons être à 180 degrés de Donald Trump sur le sujet des conflits d'intérêts financiers", indique son conseiller Tim O’Brien. "Nous pensons que c'est l'une des plus grandes taches sur la présidence, et ce bilan est attribué au refus de Trump de se désengager de ses propres intérêts financiers. Nous voulons donc être très transparents et très clairs avec les électeurs."

Un empire? Non, une société

Chaque année, la société affiche quelque 10 milliards de dollars de revenus , issus principalement de ses abonnements de terminaux d'informations (20.000 dollars par an). Au cours de ces 20 dernières années, l'agence n'a dévié d'un iota de sa courbe haussière. En 2001, Bloomberg LP comptabilisait 170.000 terminaux dans le monde; un chiffre passé à 280.000 en 2009 et désormais à 325.000.

Onzième fortune mondiale

Cette croissance ne se marque pas uniquement au bilan de l'agence. À en croire le classement Forbes des personnalités les plus riches au monde, le compte bancaire de Michael Bloomberg a suivi le même chemin. Lorsqu'il brigua le mayorat de New York en 2001, Forbes estimait sa fortune à quelque 4 milliards de dollars. Aujourd'hui, on parle de 62 milliards de dollars, le propulsant au rang de 11e homme le plus riche au monde et du 8e américain.