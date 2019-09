Bonobo contre Bonobos, une belle bataille de marques se joue au tribunal

Le groupe Magellan, qui détient la marque Bonobo, attaque la société américaine Bonobos Inc, détentrice de la marque Bonobos, en déchéance de marques. Mais Bonobos a acheté la marque Bonobo Wear, antérieure à la marque Bonobo. Simple stratégie afin de pouvoir s’opposer à son tour à la marque Bonobo ou véritable tentative de lancer une nouvelle marque commerciale en Europe? C’est tout l’enjeu des débats.

Une belle bataille de marques vient de se jouer devant le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles. D’un côté, on a la société française Magellan qui détient la marque de vêtements Bonobo qu’elle exploite au travers de plus de 360 magasins en France (et trois en Belgique). De l’autre côté, on trouve la société américaine Bonobos Inc, active dans la vente en ligne de vêtements sous la marque Bonobos. Aujourd’hui, les deux sociétés s’affrontent en justice pour savoir qui détient la marque. Et il semble que tous les coups sont permis.

Magellan, défendu par Emmanuel Cornu (Simont Braun) précise avoir déposé la marque Bonobo le 27 juin 2006, soit quatre ans avant le dépôt de la marque Bonobos par Bonobos Inc. A ce stade des discussions, il ne devrait donc pas y avoir l’ombre d’un débat. Une fois mise au courant de ce dépôt postérieur au sien, Magellan a signifié son intention de s’opposer au dépôt de la marque Bonobos. A ce moment, les parties ont tenté de discuter, mais ces conciliabules n’ont pas permis de déboucher sur un accord. L’affaire a rebondi en 2014 lorsque la société américaine a mandaté un cabinet britannique pour débusquer une marque proche de Bonobo, inexploitée et antérieure au dépôt de la marque fait par Magellan.

Bataille de prétoires

In fine, ce cabinet est arrivé à mettre la main sur Bonobo Wear avant de la céder à la société Bonobo Inc, défendue par Philipe Péters (NautaDutilh). Fort de cette "nouvelle" marque antérieure, la société américaine a alors introduit une demande en nullité de la marque Bonobo détenue par Magellan, ce qui a eu pour effet de suspendre la procédure d’opposition de Magellan contre la marque Bonobos. Face à ce blocage, Magellan a décidé d’introduire une procédure en déchéance de la marque Bonobo Wear devant le tribunal de l’entreprise. "Nous plaidons la déchéance pour défaut d’exploitation commerciale. L’achat de la marque Bonobo Wear par Bonobos Inc est une fraude", a plaidé Emmanuel Cornu. Ce dernier a répété tout au long de la plaidoirie que Bonobos Inc était bien incapable de prouver la moindre vente ou la moindre livraison de la marque Bonobo Wear.

Nous plaidons la déchéance pour défaut d’exploitation commerciale. L’achat de la marque Bonobo Wear par Bonobos Inc est une fraude. Emmanuel Cornu avocat de Magellan

Pour lui, la société américaine reste bien en peine de prouver la réalité d’un usage commercial, celle-ci n’ayant été achetée que pour les besoins de la cause et afin de pouvoir s’opposer à la marque Bonobo. Afin de pouvoir opposer sa marque, il faut être capable de prouver la réalité de son usage au cours des cinq années qui précèdent la date de l’introduction de la citation en déchéance. Pour l’avocat de Magellan, la société américaine a, dans la précipitation, lancé un site internet pour créer l’apparence d’un usage. "C’est presque un cas d’école pour les étudiants en droit", a encore plaidé Emmanuel Cornu. Le conseil de Magellan a plaidé qu’il n’y avait pas de volume de commercialisation, ajoutant que "quelques mails et un site web ne suffisent pas à sauver une marque".

Enfin, l’avocat de Magellan a plaidé la fraude ou l’abus de droit, ajoutant qu’il fallait y voir une volonté malicieuse et une intention de nuire. Autant d’arguments rejetés d’un revers de toge par Philippe Péters, le conseil de Bonobos Inc. Ce dernier s’est employé à démontrer la réalité de l’usage commercial de la marque par son client, plaidant l’existence de ventes réelles, là où son adversaire ne voyait que la vente de vêtements Bonobos recouverts d’étiquettes Bonobo Wear.

Quelques mails et un site web ne suffisent pas à sauver une marque. Emmanuel Cornu avocat de Magellan

Pour Philippe Péters, il est évident que sa cliente avait bel et bien l’intention de développer une affaire dans le Benelux et que tous les efforts en ce sens ont été consentis. Les deux parties se sont longuement opposées à coups de rapports sur cette question de l’usage réel ou non de la marque Bonobo Wear.