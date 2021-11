Brice Le Blevennec et Karim Chouikri (Emakina): "On est blindés de millions, mais pas question d'aller siffler des caïpirinhas!"

Le groupe belge d'agences digitales Emakina quitte la cote, ce 30 novembre, suite à sa reprise par l'Américain Epam. Pour ses dirigeants, cette opération va permettre au groupe d'avoir enfin les moyens de ses ambitions.

Quinze ans après son introduction en bourse, le groupe belge d'agences digitales Emakina (26 bureaux dans 18 pays, 99 millions de chiffre d'affaires en 2020) quitte Alternext Bruxelles ce mardi. Une conséquence de sa reprise par le groupe américain EPAM, spécialisé dans les services de transformation numérique (logiciels, plateformes…). Peu connu du grand public, EPAM figure pourtant dans le top 15 mondial des services informatiques, avec des revenus de 2,65 milliards de dollars en 2020. Les dirigeants d'Emakina, le discret Karim Chouikri (CEO) et l'intarissable Brice Le Blévennec ("Chief Visionary Officer"), pourraient profiter de la vente de leurs actions pour se la couler douce, l’opération étant valorisée à 120 millions d'euros. Il n'en sera rien. Ils restent à bord avec la ferme intention de faire monter Emakina en puissance.

Pourquoi vendre Emakina aujourd'hui?

Karim Chouikri (KC): EPAM nous a fait une offre qui a satisfait plus de 98% des actionnaires. Ceux-ci, en leur âme et conscience, ont apporté leurs actions.

Ça, c'est une réponse très corporate. Mais encore?

12% de croissance A l'issue du premier semestre 2021, Emakina a connu une croissance de 12,1% de son chiffre d'affaires à 55,5 millions d'euros.

Brice Le Blévennec (BLB): Il faut situer cette opération dans son contexte. Notre secteur s'est complexifié. La covid a boosté l'e-commerce et le niveau d'exigence du consommateur. Il commande sa paire de chaussures sur le site du pays du vendeur, la réceptionne chez lui, la ramène, s'il n'est pas content, dans un magasin physique alors qu'il l'a achetée en ligne… Ce n'est plus un canal anecdotique, c'est devenu le cœur de l'activité des entreprises. Avec ce changement de comportement, les e-commerçants doivent utiliser des plateformes de plus en plus sophistiquées qui se connectent à plein d'outils qui gèrent le pipe-line de commandes, la logistique, qui vont créer des relations à long terme avec les clients et analyser leur comportement. La gestion de tous ces outils demande énormément de compétences. On était donc trop petits pour avoir accès aux projets de multinationales.

C'est-à-dire?

BLB: Des sociétés comme Ikea, Nike, etc. préféraient travailler avec des grosses boîtes comme Sapiens, Accenture, etc. On ne captait que les grandes sociétés nationales et les petites sociétés internationales. Quand on a appris l'intérêt d'EPAM, on s'est dit que c'était la machine de guerre qui nous permettrait de nous battre à armes égales avec les grands acteurs du marché. Ils ont un niveau d'engineering énorme que nous aurions mis vingt ans à développer nous-mêmes. Ils arrivent au bon moment, alors que l'e-commerce est en pleine transformation.

D'autres grands groupes se sont intéressés à Emakina?

KC: Dans l'histoire d'Emakina, oui. Plus récemment, non.

Sentimentalement, ce n'est pas dur de "vendre" son enfant?

BLB: J'ai créé Ex Machina, l'ancêtre d’Emakina, il y a 30 ans, mais lors de l'IPO je n'avais déjà plus que 15%. Ce n'était plus mon enfant. Ce qui reste mon enfant, par contre, c'est la marque, la culture d'entreprise mélangeant créativité et technologie. On bat à la fois les grands gestionnaires de projets IT comme Accenture, en termes de design et de créativité, et les grands groupes de com’ comme WPP ou Omnicom en termes de technologie. Nous avons fusionné tout cela pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Mais je ne veux pas que la marque Emakina et sa culture disparaissent.

Ne craignez-vous pas, au contraire, d'être totalement absorbés et de disparaître à terme?

BLB: Ils nous ont dit, et c'est écrit dans le prospectus, qu'ils allaient continuer à développer la marque et son positionnement, car c'est cela qui les a intéressés dans Emakina Group: nos compétences en termes de stratégie, de design, de conception, de créativité, notre capacité à développer du contenu, des expériences utilisateurs, de la réalité virtuelle... Cette complémentarité entre leur niveau d'engineering et notre créativité et très excitante! D'autant qu'ils nous laissent le pilotage du groupe. Il n'y a pas de directive, d'injonction. Ils nous donnent simplement plus de moyens pour nous développer.

Donc, vous restez à bord...

BLB: Bien sûr, on est blindés de millions, mais il n'est pas question d'aller siffler des caïpirinhas! La technologie, la créativité, le design, c'est ma passion. Je ne vais pas aller glander au bord d'une plage.

Vous auriez pu créer un nouveau business…

BLB: Absolument pas car, celui-ci est tellement plus intéressant. On a enfin les moyens de nos ambitions. On va accéder à de nouveaux pays, travailler sur les plus grands clients, ceux dont j'ai toujours rêvé. Je serais stupide de me mettre dans un garage avec trois pelés et deux tondus comme à mes débuts. La stratégie ne change donc pas, on va continuer à développer la société, faire des acquisitions si l'opportunité se présente. Emakina n'a pas fini de grandir que cela soit, par croissance organique ou externe.

KC: Nous restons des entrepreneurs qui ont envie de continuer l'aventure. Ils veulent développer le groupe dans d'autres marchés géographiques, en Europe et en Asie. C'était prévu avant, mais l'intégration dans EPAM va accélérer ce développement, nous permettre de travailler sur de plus grands comptes. Avec plus de capacités, de compétences et de moyens.

BLB: Je donne un exemple un peu technique: on utilise des composants MACH permettant de faire des sites d'e-commerce plus personnalisés. Or EPAM est membre fondateur de l'alliance Mach. C'est un énorme atout qui va nous booster.

Quel message avez-vous fait passer à votre millier de collaborateurs? Quand on est vendu, cela suscite des interrogations...

KC: Il y a des questions récurrentes dans ce genre d’opération. La première, c'est la préservation de l'emploi. L'avantage, c'est qu'on est dans un secteur à forte croissance avant de grosses demandes en personnel qualifié. On est dans une situation très confortable, où on ne parle pas de diminution de personnel, mais plutôt de recrutement permanent. Il y aura donc plus de mobilité interne et géographique. En outre, EPAM à un programme de formation très étendu lié à leur taille, tant en interne qu'en externe.

Vous avez connu une légère croissance en 2020. Un mot sur 2021?

KC: Le premier semestre a été bon. Avec notre CFO, Frédéric Desonnay, nous tablons sur une croissance à deux chiffres comme indiqué lors des résultats du premier semestre.