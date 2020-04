Brussels Expo pourrait devenir le premier espace d'exposition "Covid-Safe" au monde

Vitrine du monde économique belge, Brussels Expo subit la crise du Covid-19 de plein fouet depuis deux mois déjà. Devant les annulations en cascade, sa direction a décidé de réagir à l’arme lourde en équipant ses 120.000 mètres carrés de purificateurs germicides. Une première qui pourrait repositionner le Heysel sur l’échiquier mondial, dès que le secteur événementiel pourra enfin sortir de sa léthargie.

Avec la pandémie et les annulations de salons tombant les unes après les autres, le patron de Brussels Expo, Denis Delforge, déprimait ferme selon plusieurs témoins directs. À tel point qu’il devenait impossible de le joindre... Ce matin, nous avons toutefois réussi à le contacter. Le rapide bilan qu'il tire de la situation explique son mutisme et prouve qu’il fallait réagir rapidement. "On peut déjà estimer nos pertes de marges à court terme à 5 millions d’euros. C’est bien sûr une estimation partielle, arrêtée au 30 juin, date de clôture de notre exercice annuel. S’il n’y a pas une reprise rapide – forcément lente et progressive – de l’activité, les pertes seront bien plus importantes. Nous sommes un peu la vitrine de l’économie belge. Et celle-ci, quoi qu’il arrive, encaissera la crise durant de longues années, avec des priorités de dépenses qui vont avoir des répercussions sur notre secteur (faillites, réductions de superficies occupées) durant 24 à 30 mois au moins. Notre fédération, FeBeLux, a communiqué des chiffres vendredi dernier et estime globalement la perte financière pour notre secteur à plus de 100 millions d’euros déjà ; 300 millions si on inclut tous les acteurs indirects".

Devant ce bilan catastrophique, passée l’étape de la tétanisation, il fallait réagir… ou mourir. Le Conseil d’administration de Brussels Expo a donc pris le taureau par les cornes. Et pris la décision de se concentrer sur l’urgence sanitaire en équipant entièrement le Parc des Expos du Heysel d’une technologie qui a déjà fait ses preuves dans d’autres endroits stratégiques comme l’aéroport d’Heathrow, des banques d’affaires ou des salles d’attente de grands hôpitaux. Une technologie qui n’a pas d’effets secondaires sur les visiteurs.

Technologie éprouvée et "sans effets secondaires"

"Cette technologie est vraiment ce qu’il nous faut. Elle va aussi être installée dans le Métro londonien et sera rapidement prise d'assaut par pas mal d'entreprises et d'acteurs publics. Nous pensons vraiment que la décision que nous avons prise pourrait faire rapidement la différence et permettre aux plus de 80.000 personnes employées par le secteur événementiel de relancer la machine dès que possible: Brussels Expo sera en effet le premier parc d’exposition au monde à s'équiper de lampes UV dernier cri permettant de désinfecter en permanence les espaces publics équipés de cette technologie de pointe non intrusive, déjà éprouvée depuis plus d’un siècle", insiste Denis Delforge, qui chiffre l’investissement global à 1,2 million d’euros.

Des halls d’exposition aux bureaux en passant par les salles de réunion, les couloirs d’accès ou les toilettes, c’est bien toutes les infrastructures du parc des expositions qui, dès juin 2020, sera équipé de purificateurs UV-C, adaptés notamment contre les virus et autres maladies d’origine bactérienne. "Avant que les demandes ne saturent, nous avons identifié trois entreprises spécialisées. Nous avons passé marché avec des spécialistes européens de ce système qui pourront l'installer pour la fin de l'été prochain et l’entretenir dans la durée, car les lampes UV perdent progressivement de leur efficacité et doivent être changées régulièrement.

Les purificateurs commandés par Brussels Expo utiliseront plus exactement une combinaison de technologies permettant une utilisation sécurisée en présence de public: les lampes UV-C seront insérées dans des caissons contenant des plaques de catalyseur. L’ensemble créera un rayonnement germicide grâce à une réaction d’oxydation photocatalytique. Ce processus garantit, selon les concepteurs, une élimination des agents pathogènes, virus et bactéries de l’air et des surfaces. Ce système sera bien sûr ajouté aux consignes imposées pour le secteur (usage des masques, gel désinfectant, limitation et organisation des flux de visiteurs...).