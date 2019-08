CBS et Viacom fusionnent pour faire face à la nouvelle concurrence

Annoncé ce mardi en début de soirée dans un communiqué commun, le mariage entre CBS et Viacom - entité qui devient ViacomCBS, un des tous premiers groupes mondiaux du cinéma et de la télévision - permettra de réunir sous le même toit le réseau de télévision de CBS, la chaîne câblée Showtime, la maison d’édition Simon & Schuster, les chaînes MTV et Nickelodeon, ainsi que le studio de cinéma Paramount. De quoi mieux faire face à la concurrence dans les services de streaming où opèrent des géants comme Netflix, AT&T, Walt Disney, Amazon et Apple. CBS demeure aujourd’hui le réseau TV le plus regardé aux Etats-Unis.