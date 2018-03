"Cambridge Analytica a joué un rôle crucial dans le Brexit"

Dans un entretien accordé à plusieurs journaux européens, dont Le Monde, El Pais et Die Welt, le lanceur d’alerte et ancien directeur de Cambridge Analytica répond, très sûr de lui, à cette question: "Les Britanniques auraient-ils approuvé le Brexit en 2016 sans Cambridge Analytica?". Christopher Wylie: "Non, ils ont joué un rôle crucial, j’en suis sûr."