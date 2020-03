Cikisi vise une levée de fonds de 1,5 million au premier semestre

Lorsqu’ils travaillaient encore à la FN Herstal, Valery Mainjot et Franck Di Liberto s’arrachaient les cheveux pour trouver des informations pertinentes sur leur marché, celui des armes de poing, et sur leurs concurrents. Faute de trouver l’outil ad hoc, ils ont fini par le développer eux-mêmes avec trois autres associés, liégeois et carolorégiens, et une dizaine de développeurs. Cikisi est né il y a juste 5 ans et vient de sortir la deuxième version de son moteur de recherche. Dans le courant du premier semestre 2020, l’entreprise lancera une deuxième levée de fonds de 1 à 1,5 million d’euros pour accélérer son développement international.