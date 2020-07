CitizenLab se renforce avec une ancienne collaboratrice d'Obama

Dans ses efforts de conquêtes des USA, la start-up bruxelloise vient de recruter un poids lourd.

Important coup de lasso pour CitizenLab. En recrutant Beth Noveck, la start-up bruxelloise qui propose une plateforme de participation citoyenne prête à l'emploi pour les collectivités locales s'allie à un acteur de poids dans ses ambitions américaines.

Et pour cause, actuelle directrice de l'innovation de l'État du New Jersey et directrice du Governance Lab de l'Université de New York où elle enseigne, l'Américaine est une ancienne de l'administration d'Obama où elle a officié de 2009 à 2011.

Elle apportera donc à CitizenLab des décennies d'expérience issues du milieu universitaire et des politiques publiques, et ce, des deux côtés de l'Atlantique. En effet, elle avait également travaillé à une initiative (l'Open Governement) née dans le sillage de l'ex-Premier ministre britannique David Cameron.

"Nous avons plus que jamais besoin d'outils pour tirer parti de l'intelligence collective." Beth Noveck Nouvelle recrue de CitizenLab

Et ce, à un moment opportun. Car, "compte tenu de la crise sans précédent à laquelle nos gouvernements sont confrontés, nous avons plus que jamais besoin d'outils pour tirer parti de l'intelligence collective et collecter des solutions innovantes au niveau local", a rappelé l'intéressée.

Déjà active aux Etats-Unis

Pour autant, il est à noter que la start-up ne démarrera pas de zéro dans sa conquête puisqu'elle travaille déjà avec la ville de Vancouver et de Seattle, par exemple.