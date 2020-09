Clap de fin pour André Duval, star de la pub des années 90

Lors de la création de Duval Union en 2012, l’objectif clairement annoncé était de jeter des ponts entre "l’ancien" et le "nouveau" monde de la publicité. Les méthodes publicitaires classiques via les médias de masse se sont retrouvées sous pression à cause de la digitalisation et de la personnalisation des campagnes sur les réseaux sociaux, alors que les modèles publicitaires du futur restaient encore à inventer.

Ces dernières années, la gestion de Duval Union était surtout assurée par Klaus Lommatzsch et Marc Bresseel, qui ont rejoint le groupe en 2014. Duval Union fut alors transformée en société coopérative qui a pris des participations dans plusieurs start-ups. Aujourd’hui, elles sont au nombre de 16 et emploient près de 230 personnes.

Duval Guillaume

Plus encore qu’avec Duval Union, André Duval personnifiait l’agence de publicité Duval Guillaume, qui fut dans les années 1990 et 2000 la figure de proue du monde du marketing belge. Duval, qui avait travaillé près de 13 ans au sein de l’agence TBWA, a créé l’entreprise en 1996 avec le copywriter vedette Guillaume Van der Stighelen.

Duval Guillaume a gagné ses titres de noblesse grâce aux légendaires campagnes publicitaires pour la bière Stella ("Chez moi, c’est près de ma Stella"), la chaîne de télévision flamande VTM ("Kleurt je dag") et le café Douwe Egberts ("Ici, il y a du Douwe Egberts dans l’air"). Dix ans plus tard, les fondateurs ont revendu leur agence au groupe publicitaire français Publicis. A ce moment-là, avec un chiffre d’affaires de près de 70 millions d’euros et plus de 200 collaborateurs, Duval Guillaume était une des plus grandes agences publicitaires indépendantes du pays.