Concurrence, investissements et licenciements creusent les pertes de BeTV

Les revenus sont également à nouveau en baisse , passant de 79,2 à 74,2 millions (- 6,3%). Ils comptent deux grands postes. D’un côté, le chiffre d’affaires; de l’autre, les autres produits d’exploitation, c’est-à-dire, des prestations techniques effectuées pour Nethys et Brutélé, les actionnaires de l’opérateur télécoms VOO: fabrication de chaînes sportives, mise à disposition de personnel spécialisé, etc. Ce dernier poste est en léger recul, passant de 36,2 à 35 millions d’euros.

Le chiffre d’affaires proprement dit, soit la vente d’abonnements, régresse, lui aussi, passant de 43 à 39,1 millions. Il était encore de 47 millions en 2016. C’est le résultat à la fois d’une nouvelle baisse du nombre d’abonnés – dont le nombre reste tabou – mais aussi de la politique commerciale adoptée en 2016. Cette année-là, BeTV a en effet scindé son offre en deux, les abonnés pouvant choisir soit la fiction (films, séries), soit le sport. Ils ne sont plus obligés de prendre les deux. Ce qui a logiquement poussé les revenus à la baisse. Par ailleurs, depuis la même année, BeTV ne vend plus ses abonnements en direct, mais passe par les opérateurs télécoms, qui perçoivent logiquement une marge.

Concurrence féroce

Aux yeux des dirigeants de BeTV, cette stratégie commerciale était indispensable pour séduire le téléspectateur aimanté par des offres moins chères et qualitatives de plateformes comme l’inévitable Netflix, Amazon, en attendant les Disney, Apple, Warner et autre NBC Universal.

C’est le cas dans le sport: en foot, parmi les compétitions majeures, seule la Premier League anglaise reste dans son escarcelle. Mais également dans les séries où, malgré des contrats bétonnés avec HBO, Canal + ou Showtime, elle doit affronter la concurrence d’un Netflix qui dépense des milliards dans la production de séries adulées par les aficionados. Idem dans le cinéma: si la chaîne a renouvelé ses contrats avec les grands studios hollywoodiens, ceux-ci voient de plus en plus de réalisateurs prestigieux céder aux sirènes de… Netflix.

Modèle sous pression

Une vision très (trop?) optimiste? À voir. En tout cas, les bouleversements du marché ont mis le modèle de BeTV sous pression. Lors de l’arrivée de Netflix en Belgique il y a bientôt cinq ans, ses dirigeants ont sous-estimé l’impact de la plateforme créée par Reed Hastings. Mais face à la déferlante, ils ont dû réagir. D’abord, avec la scission de l’offre commerciale évoquée plus haut, ensuite, en travaillant à la fois sur les coûts et les investissements.

Côté coûts, BeTV a supprimé 23 emplois sur 200 et quittera le mois prochain ses locaux de la chaussée de Louvain à Schaerbeek pour se recentrer sur ceux de Woluwe-Saint-Lambert et de Gosselies. Côté investissements, outre les programmes et le marketing, la chaîne a travaillé sur la disponibilité de son offre – "là où se joue la bataille", estime Edouard Rodriguez – accessible désormais sur toutes les plateformes. Elle a adapté ses processus de production, investi dans de nouvelles régies, développé un partenariat avec la société Keywall (une filiale de la RTBF) spécialisée dans les studios virtuels, etc.