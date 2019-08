DH Radio espère encore conserver sa licence FM

Pourtant, DH Radio a introduit ses recours en extrême urgence "car, a plaidé François Viseur, associé chez Earth Avocats, qui conseille IPM, cette tolérance ne donne pas de garantie juridique et rien n’empêche un concurrent de demander l’arrêt du signal de la radio". Et puis, ajoute-t-il, " cette décision pèse déjà sur l’activité de DH Radio qui commence à perdre des annonceurs et qui a stoppé ses investissements marketing".

Evoquant l’arbitraire et le manque de rigueur du CSA il s’est attaqué aux critères retenus pour éliminer DH Radio. "Le CSA a attribué des cotes aux différents dossiers sur la base de onze critères mais elles ne sont pas motivées. Ainsi, DH Radio sous-performe en termes de singularité alors que son format est unique ; idem en termes de production propre alors que 100% de ses programmes sont autoproduits." Et de s’interroger sur les cotes obtenues par LN24 qui performe mieux en termes d’expérience alors qu’elle n’a pas encore été lancée ou sur les "incohérences" du CSA dans l’appréciation du plan financier de la future radio.

De son côté, l’avocat du CSA, François Jongen, s’étonne de la procédure en extrême urgence: "Pour cela il faut l’imminence d’un péril, or Maître Viseur le reconnaît lui-même, ce péril est théorique , dit-il. En outre, il est impossible pour des raisons de quorum, de réunir en plein été le Collège d’autorisation et de contrôle du CSA (le "CAC" qui a attribué les fréquences, NDLR); il faudra attendre le 29 août . "

Et de balayer les critiques. "Le CSA n’a fait qu’appliquer l’arrêté plan de fréquences du gouvernement de la Communauté française. Contrairement à ce que dit la partie requérante il encadre mieux le travail du CSA en précisant des critères d’évaluation auparavant peu clairs. Le gouvernement a fixé des cotes avec une pondération pour chacun des critères. Ces cotes reflètent les motivations du CSA." L’avocat le reconnaît: il y a toujours moyen de faire mieux. "On aurait pu ajouter des pages de motivation, c’est vrai, mais il aurait fallu plus de temps, le CAC a eu quatre mois pour examiner 123 dossiers, traiter 18.000 données, ce qui a mobilisé un quart des effectifs du CSA. Il a respecté les délais et décidé à l’unanimité en totale transparence."