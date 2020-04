DPG Media s'attend à des lendemains qui déchantent

DPG Media (ex De Persgroep) a réalisé des résultats 2019 solides. L'éditeur, entre autres, du quotidien Het Laatste Nieuws et de la chaîne de télévision commerciale VTM a vu son chiffre d'affaires progresser de 4% à 1,64 milliard d'euros. L'ebitda a grimpé de 7% à 258 millions et le bénéfice net a augmenté de 2% à 129 millions. Un an plus tôt, le groupe avait toutefois enregistré pour 9 millions de recettes exceptionnelles suite à la vente de certains actifs. Les trois pays dans lesquels le groupe est actif – Belgique, Pays-Bas, Danemark – ont connu une croissance bénéficiaire.