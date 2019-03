De Standaard pressenti sur le seuil de la Gare Centrale

Le déménagement de nos confères flamands du Standaard se confirme. Le centre de Bruxelles serait le coeur de cible, et plus précisément le seuil de la Gare Centrale.

Le quotidien De Standaard (Printing Partners Brussels NV) va quitter prochainement l’avenue Gosset à Grand-Bigard, son siège actuel, pour rejoindre le centre de la capitale. Mediahuis (groupe Corelio), l’actionnaire anversois du titre centenaire, a d’abord scruté, par agents immobiliers interposés, le marché bruxellois ; et notamment lorgné le site de Tour & Taxis. Selon certains, le loyer aurait été trop cher. Mais à la source, les gestionnaires du site (Extensa) nous disent ne pas même avoir reçu de manifestation d’intérêt officielle permettant de déboucher sur une négociation d’un loyer. Aux dernières nouvelles, c’est finalement le seuil de la Gare centrale qui aurait été retenu pour accueillir la rédaction du journal généraliste flamand. Et plus exactement l’immeuble Central Gate (ex-immeuble Shell), propriété de Befimmo. Chez ce dernier, coté en Bourse, on ne confirme ni n’infirme pour l’instant. Mais l’immeuble de sept étages idéalement situé et récemment rénové (2012), donnant sur la rue Ravenstein et le Cantersteen, dispose bien des plateaux de bureaux nécessaires pour accueillir nos collègues néerlandophones.