Débordé de plaintes, le CDJ demande de nouveaux moyens

Année 2018 à nouveau chargée pour le Conseil de déontologie journalistique. L’organe d’autorégulation a reçu et traité 161 plaintes et a ouvert 77 dossiers d’instruction. C’est un nouveau record d’activités après celui de 2016.

Public plus exigeant

La recherche et le respect de la vérité, l’atteinte aux droits des personnes et les approximations sont les griefs les plus fréquemment invoqués par les plaignants. Un quart des dossiers concernaient des sites Web, devant les quotidiens imprimés (20%), la télévision (14%) et des quotidiens et leur site Web (11%).