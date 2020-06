Décision lundi sur le sort de Paris-Normandie

La justice tranchera lundi sur les offres déposées par Rossel et IPM pour la reprise du journal en difficulté. Selon le Syndicat National des Journalistes (SNJ), Rossel "offre les meilleures garanties en termes de pérennité des emplois".

Lors de l'audience mardi dernier au tribunal, Rossel (Le Soir, Sudpresse, 50% de L'Echo), déjà très implanté en France a mis en avant sa "taille" et sa "capacité d'investissement"qui a manqué selon lui à Paris-Normandie qui diffuse à 41.000 exemplaires.

Déjà candidat deux fois en vain à la reprise de Paris-Normandie, en 2012 et en 2017, le groupe détenu par la famille Hurbain revendique les redressements réussis du Courrier Picard, qu'il a acquis en 2009, et de l'Union de Reims, acheté en 2012 à Hersant Médias en même temps que L'Ardennais, L'Est-Eclair et Libération Champagne. Il détient aussi à 50/50 avec Ouest-France le gratuit 20 minutes. En 2019, il a par ailleurs racheté à TF1 la société Ouest infos qui couvre en images le nord-ouest de la France.