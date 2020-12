Deloitte va auditer le marché publicitaire francophone belge

En réalité, pareil audit était dans les cartons du gouvernement bien avant la crise sanitaire. Lors de la précédente législature, le MR avait réclamé cet audit à cor et à cri lors de la négociation du contrat de gestion de la RTBF. Lors des débats parlementaires sur ce contrat, plusieurs intervenants avaient accusé le service audiovisuel public de ne pas valoriser suffisamment ses espaces publicitaires en tirant les tarifs vers le bas, ce dont il s’était défendu. Pour objectiver le débat, le MR avait alors réclamé un audit sur le fonctionnement du marché pub en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Appel d'offres contesté

Mais cet appel d’offres n’est pas passé comme une lettre à la poste . Certains acteurs locaux, comme des agences médias, ont estimé que l’appel d’offres, vu ses exigences, était taillé sur mesure pour un des "Big 4" de la consultance . Et de fait, c’est Deloitte qui l’a emporté.

Deloitte a été choisi, car son offre est la moins chère et qu'elle présente les meilleures garanties méthodologiques.

Un patron d’une grosse agence médias s’était aussi étonné du montant – 300.000 euros TVAC – alors qu’il était possible, selon lui, de faire un travail qualitatif à un prix moindre. Le cabinet Linard s’était alors défendu, argumentant que l’appel d’offres avait été rédigé avec la cellule marchés publics de l’administration et validé par l’Inspection des Finances. En commission mardi, la ministre a expliqué quant à elle que Deloitte a été choisi car son offre est la moins chère et qu'elle présente les meilleures garanties méthodologiques.