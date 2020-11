Des communicantes d'entreprises au secours du commerce local

Via la page Facebook "En confinement, j'achète localement", trois communicantes bien connues sur la place invitent les internautes à s'échanger leurs bonnes adresses pour soutenir les commerçants locaux jugés non essentiels.

On connaissait le site leseshopsbelges.be, une plateforme créée durant le premier confinement par des commerçants locaux pour tenter de garder la tête hors de l’eau. Voici son pendant, initié par des consommatrices. Qui plus est, des communicantes bien connues sur la place: Anne Grandjean (Luminus), Florence Coppenolle (Engie) et Séverine Cirlande (Circuit de Spa Francorchamps).

Il y a à peine une semaine, elles ont créé la page Facebook "En confinement, j'achète localement". Une initiative désintéressée, prise sur leur temps libre visant à pousser les consommateurs à se rendre dans la boutique du coin, qu’elle soit physique ou virtuelle, plutôt que de remplir les poches d’Amazon et consorts.

"Le groupe a été créé sur le principe même des médias sociaux à savoir, profiter des réseaux de tous pour soutenir les achats dans les commerces et l’horeca locaux", résume Anne Grandjean. "La situation des petits commerces est assez dramatique notamment parce que le train de l’e-commerce en Belgique et encore plus dans le sud du pays n’a pas été pris à temps", embraie Florence Coppenolle.

Bref, l’heure est à la mobilisation générale pour que chacun s’échange bons tuyaux et bonnes adresses. Un moteur de recherche permet même de faire une sélection en fonction de sa localisation et par catégorie de produits: cela va de l’oreca (plats à emporter) aux vêtements en passant par les bijoux, jouets, maroquinerie, cosmétique, etc. Bref, ces produits jugés non essentiels par les autorités.

2.367 membres Après quelques jours, la page compte près de 2.400 membres

Impossible cependant de savoir parmi les quelque 2.367 membres recensés, qui sont les chalands ou les commerçants. "Peu importe, répond Anne Grandjean, l'initiative se veut solidaire, gratuite et vise à inspirer à acheter localement en tout temps, mais surtout en cette période particulière." On notera que les membres sont à près de 80% des femmes, plus de la majorité ayant entre 35 et 54 ans. Un tiers vient de Bruxelles, le reste de Wallonie.

