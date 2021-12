Des exposants inquiets face à la vague d'annulations

En moins d'une semaine, on a appris l'annulation du Salon de l'Auto, de la Brafa, de la Foire du Livre ainsi que le report de Batibouw. Les mesures sanitaires annoncées pour limiter la propagation de la pandémie continuent donc de peser sur les foires et salons.

Pourtant, depuis leur reprise cet été, rien ne s'oppose plus à la tenue de tels événements. Au point de vue épidémiologique, les foires et salons ne sont plus de l'événementiel et sont sur un pied d'égalité avec les centres commerciaux: port du masque, CST obligatoire et règles de distanciation. Pour les zones horeca, l'obligation d'un maximum de six à table s'impose, tout comme la fermeture à 23h, ce qui est plutôt anecdotique dans le cadre d'un salon.