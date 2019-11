Des renforts de poids au nouveau conseil d'administration de la RTBF

Le parlement de la Fédération Wallonie Bruxelles a élu mercredi le nouveau conseil d’administration de la RTBF, émanation du résultat des dernières élections. La composition du CA, qui comprend 13 membres , doit en effet être à l’image de la représentativité parlementaire telle qu’issue du scrutin de mai dernier. Conséquence: le PS perd deux de ses six sièges, le MR et le cdH chacun un.

Renouvellement large

Ceci précisé, il n'y a pas eu de surprise par rapport aux noms qui ont circulé récemment. Il se confirme que la composition du CA change radicalement. Ainsi, tous les représentants PS ont été renouvelés . Le Boulevard de l’Empereur a même envoyé du lourd au Boulevard Reyers puisque les heureux élus sont Thomas Dermine , l’architecte du plan Catch visant à revitaliser l’activité économique dans la région de Charleroi, Gaëtan Servais , patron de Noshaq (ex Meusinvest), l’avocate spécialisée en droit des médias Carine Doutrelepont et Estelle Ceulemans , secrétaire générale de la FGTB. Il est en effet de tradition qu’un représentant du syndicat socialiste siège au conseil de la RTBF.

De leur côté, les Ecolo font leur retour au sein du CA ertébéen (qu’ils ont naguère présidé) avec Baptiste Erkes (qui y siégeait auparavant comme observateur), dir-com du think-thank Etopia, dédié à "l’écologie politique", et Murielle Frenay conseillère provinciale à Liège. Le siège cdH, revient lui à l’ex vice-première ministre du gouvernement fédéral et ex présidente du parti, Joëlle Milquet. Quant au PTB, il fait son entrée au conseil avec Vincent Engel, écrivain et professeur de littérature contemporaine à l’UCLouvain et Michaël Verbauwhede rédacteur en chef de Solidaire, l’organe du parti.