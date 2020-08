Disney+ inclus dans certaines options TV de Proximus

Proximus s'allie avec le géant américain du divertissement Disney afin de proposer un an durant le service de streaming Disney+. Seuls les clients actuels et futurs des options TV All Stars et All Stars & Sports sont toutefois concernés.

On savait que le service de streaming Disney+ débarquait le 15 septembre en Belgique. Aujourd'hui Proximus annonce avoir conclu un accord avec le segment Direct-to-Consumer & International de Disney.

Proximus pourra offrir à ses clients "All Stars" et "All Stars & Sports", l'accès au service de streaming pendant 12 mois.

"Proximus est le seul opérateur télécoms en Belgique à offrir l'accès au service de streaming Disney+ directement via le décodeur TV Android", affirme Jim Casteele, en charge du marché des consommateurs de Proximus.

Quelle offre?

Disney+ avait annoncé débarquer en Belgique à la fin de l'été au prix de 6,99 euros par mois ou 69,99 euros pour un abonnement annuel.

Dans son offre on retrouve les oeuvres de divertissements de ses multiples marques (Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic) , mais aussi une programmation originale et exclusive comprenant des longs-métrages, des séries, des documentaires et des courts métrages conçus pour ce service.

Le groupe a par ailleurs déjà annoncé que son nouveau film Mulan, dont la sortie au cinéma a été reportée sine die à cause de la pandémie, sortirait le 4 septembre sur sa plateforme de streaming.

Et pour le client comment cela se passe-t-il?

5 euros par mois Pendant trois mois, Proximus gratifie ses nouveaux clients des packs All Stars et All Stars & Sports d'une réduction de 5 euros/mois.

Dès le 15 septembre, les clients des packs de contenus "All Stars" ou "All Stars & Sports" recevront les détails de la procédure d'activation par mail.