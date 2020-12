Dopée par le confinement, RTL-TVI a connu la meilleure rentrée de son histoire

Chez RTL, c’est la fête avant l’heure. Depuis septembre, RTL-TVI affiche une audience moyenne de 25,7% sur les "cibles commerciales" (18-64 ans) entre 12h et 24h. C’est une progression de 17% par rapport à 2019, selon les chiffres du CIM. La Une (RTBF) progresse de +4% sur les mêmes critères à 17,5%, alors que TF1 est stable (+1% à 14,4%). Evidemment au boulevard Reyers, on aura sans doute une autre analyse, basée sur des critères plus larges, soit les 4 ans et plus, sur toute la journée.